 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Мицкоски за истрагата за марихуаната вели дека има вмешани функционери од поранешната Влада и упати на детали од МВР

Македонија

21.02.2026

Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека има информации во врска со  марихуаната која беше фатена во Србија, а која излегла од земјава, но рече дека во интерес на истрагата не би сакал да споделува детали. За обвинувањата на опозицијата за тоа како излегла марихуаната од земјава, Мицкоски вели дека има вмешани функционери од поранешната Влада и упати на детали од МВР. 

Во интерес на истрагата не би одел чекор понапред, можеби Министерството може да сподели некој детал. Тоа што го имав за овој случај го кажав. Има функционери, но од претходната Влада. Има фирма која што е сопственост на поранешен претседател на СДСМ во Ново Село односно негов син, и.т.н. Да не одиме повеќе во детали. Можеби МВР може повеќе да сподели, но во интерес на истрагата би се задржал на ова што можам, рече Мицкоски кој беше на увид на градежните работи на Коридорот 8 во Гостивар.

Вчера Јавното обвинителството соопшти дека постапувајќи по поднесена кривична пријава, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција донесе Наредба за спроведување на истражна постапка против шест лица, за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело „Неовластено изработување и пуштање во промет на наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори“.

Оттаму посочуваат дека истражната постапка се темели на докази обезбедени врз основа на документација доставена од МВР, како и од документација од оформен предмет на Јавното обвинителство за организиран криминал на Република Србија добиена преку меѓународна правна помош.

Поврзани вести

Економија  | 21.02.2026
Мицкоски: Македонија се наоѓа во фаза на засилен економски развој, со нов бран странски инвестиции и значајни резултати во земјоделството
Македонија  | 21.02.2026
Европа се соочува со миграциски парадокси и огромна потреба од електрична енергија – Западен Балкан мора да ја искористи шансата, вели Мицкоски
Македонија  | 21.02.2026
Мицкоски: Владата функционира одлично, нема да има предвремени парламентарни избори
﻿