Ако се реализира процесот на постепена интеграција и станеме дел од ЕУ, Бугарија нема да може да стави вето – смета Мицкоски

Доколку земјавата стане дел од ЕУ во рамки на процесот на постепена интеграција, за која се повеќе се говори во Брисел, тогаш Бугарија нема да може да стави вето, бидејќи државата и формално ќе биде дел од Унијата, но под условите кои ги предивудва тоа градуално пристапување, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во однос на евентуално бугарско вето доколку се реализира оваа нова иницијатива.

Бугарија не може да стави вето, бидејќи тогаш и формално ќе бидеме членка на ЕУ, ќе бидеме на масата, а знамето на државата ќе се вее во Брисел, доколку тој процес се операционализира, одговори Мицкоски, по извршениот увид во изградба на автопатот Гостивар-Букојчани (Коридор 8).

Појаснувајќи ја иницијативата посочи дека важни ќе бидат два условљ, кои веќе се споменуваат во Брисел – заедничката надворешна и одбранбена политика и владеењето на правото, односно реформите што треба да се спроведат во овој дел. За нас, додаде, претпоставува дека ќе важи и трет услов, оној што го прифати претходната влада, измената на Уставот.

Постојат две идеи и добро е што сме дел од двете. Првата идеја е откако ќе се постигне мировен договор во Украина и ќе започне реконструкцијата на Украина, таа формално, заедно со уште три земји од Западен Балкан, Црна Гора, Македонија и Албанија, да стане дел од овој план. Втората идеја е на тоа да се додадат и останатите земји од Западен Балкан, плус Молдавија, рече премиерот.

Тој појасни дека ова би значело влез со многу заштитни механизми со цел процесот да биде побалансиран. Како пример за такви заштитни механизми ја посочи постојната земја-членка на ЕУ, Полска, за која рече дека таквите механизми во делот на земјоделството траеле 20 години, односно државата не можела да ги користи структурни фондови во таа област се до 2024 година.