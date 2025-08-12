Брза погача која се прави со лажица за 20 минути

Оваа брза и едноставна погача е идеално решение за оние моменти кога сакате домашен леб без многу труд.

Со мекиот и воздушест состав, погачата е толку нежна што може да се свитка со раце, а нејзината подготовка трае само 20 минути.

Потребни состојки:

200 мл млака вода

50 мл топло млеко

10 г шеќер

5 г сув квасец

300 г брашно

30 мл масло

3 г сол

1 јајце (на собна температура)

Сусам (по желба, за посипување)

Постапка:

1. Во длабок сад измешајте ја млаката вода, топлото млеко, шеќерот и сувиот квасец. Промешајте додека состојките целосно се растопат и соединат.

2. Постепено додавајте го брашното и мешајте со лажица додека да се формира хомогено тесто.

3. Покријте го садот со чиста крпа и оставете го тестото да отстои на топло место 10-15 минути за да ферментира.

4. По ферментацијата, нежно промешајте го тестото со лажицата, додајте го маслото, солта и јајцето на собна температура. Мешајте неколку минути додека сите состојки не се целосно инкорпорирани во тестото.

5. Обложете тепсија со средна големина со хартија за печење. Префрлете го тестото во тепсијата и рамномерно распоредете го.

6. По желба, посипете го тестото со сусам.

7. Печете во претходно загреана рерна на 220 °C околу 15 минути или додека погачата не добие златнокафеава боја.

8. Оставете ја погачата малку да се излади, па послужете ја топла.