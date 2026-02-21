Мерц со силна порака од конгресот на ЦДУ: АфД нема да ја уништи Германија

Германскиот канцелар Фридрих Мерц зборуваше на конгресот на неговата партија Христијанско-демократска унија (ЦДУ), а поранешната германска канцеларка Ангела Меркел беше во публиката.

Мерц зборуваше за „преобликуван светски поредок“, велејќи дека Германија мора да се наметне и да преземе поголема одговорност, оценувајќи дека меѓународниот поредок заснован на права повеќе не постои, објавува германскиот „Билд“.

„Новиот свет е посуров и поопасен“, рече Мерц.

Тој ја повтори својата поддршка за Украина, велејќи дека самото помирување не носи мир.

„Заканата за слободата е опиплива и овде. Само ретроспективно ќе ја разбереме длабочината и димензијата на промената што моментално ја доживуваме. Но, едно е јасно, помирувањето не создава мир“, рече Мерц.

Обединета Европа како одговор на глобалните кризи

Мерц рече дека е за обединета Европа, наведувајќи ја кризата на Гренланд како пример дека обединета Европа може да биде успешна.

Тој изјави дека е потребно да се исполнат три барања за да се создаде обединета Европа.

„Мора да станеме способни да се браниме, економски да се зајакнеме и да станеме технолошки суверени“, рече тој.

Додаде дека е потребно да се постават амбициозни цели, иако „знам дека нема да ги постигнеме сите“.

Тој вети дека ЦДУ ќе го почитува неформалниот договор во рамките на германскиот политички мејнстрим да не соработува со крајно десничарската партија Алтернатива за Германија (АфД).

„Нема да дозволиме овие луѓе од таканаречената Алтернатива за Германија да ја уништат нашата земја“, рече Мерц.

Тој се обрати и до Ангела Меркел, која седеше во првиот ред додека тој зборуваше.

„Драга Ангела Меркел, вие бевте канцелар 16 години и практично го персонифициравте германското обединување“, рече тој, додека Билд потсетува дека постои напната врска меѓу Мерц и Меркел.

Ова беше прво појавување на Ангела Меркел на конгресот на ЦДУ од 2019 година, а таа, според германските медиуми, го гледала внимателно.

Мерц го заврши својот говор по еден час и 15 минути, а аплаузот што следеше траеше, според Билд, 10 минути и 40 секунди, пренесува „Танјуг“.