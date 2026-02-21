 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Обвинителството им забрани на две фирми да копаат близу изворите од каде стружани пијат вода

Македонија

21.02.2026

Додека го истражува случајот за загадувањето на водата во Струга, Основното јавно обвинителство затекнало работни машини на две правни лица од Велешта кои кршеле, ископувале и транспортирале карпи во поголем обем во непосредба близина на изворите во селото Шум.

Поради сомненија за кривични дела – Незаконита експлоатација на минерални суровини од член 225-а и Загадување на водата за пиење од член 219 од Кривичниот законик, надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка веднаш достави предлог за определување мерки на претпазливост – забрани на правните лица да ги посетуваат парцелите каде вршеле ископ и забрана да преземаат какви било работни активности на подрачјето“, соопшти министерството.

Од Обвинителството информираат дека продолжуваат да обезбедуваат докази и испитуваат евентуална кривична одговорност во однос на енормното загадување на изворите во Шум, од каде Струга се снабдува со вода.

Од чешмите во Струга тече темнокафеава вода, а првичните анализи на Центарот за јавно здравје (ЦЈЗ) покажаа дека заматеноста е дури 30 пати над дозволеното. Водата беше прогласена за технички неисправна и не смее да се користи ниту за пиење, ниту за готвење, ниту за лична хигиена.

Директорот на локалниот ЈП „Водовод“ Меџијаит Јусуфоски си поднесе оставка од морални причини, откако повеќе денови опстојуваше кризата со загадената вода. Тој состојбата со водата ја окарактеризира како „катастрофална по здравјето на граѓаните“.

Ова го вклучи алармот и настапи Обвинителството со своја истрага.

Поврзани вести

Скопје  | 10.02.2026
Ако живеете во Карпош овие улици денеска ќе немаат вода
Хроника  | 04.02.2026
ОЈО оформи предмет по допрен глас за транспортот на мозочни ткива од Македонија
Хроника  | 26.01.2026
Четворица кандидати досега се пријавиле на Огласот за државен јавен обвинител, рокот истекува на полноќ
﻿