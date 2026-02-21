Мицкоски: Македонија се наоѓа во фаза на засилен економски развој, со нов бран странски инвестиции и значајни резултати во земјоделството

Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека Македонија се наоѓа во фаза на засилен економски развој, со нов бран странски инвестиции и значајни резултати во земјоделството. Според него, во тек е реализација или финално договарање на повеќе стратешки проекти, додека земјоделството повторно станува силен двигател на економијата.

Мицкоски нагласи дека Владата активно работи на привлекување на нови инвеститори, а најголем дел од проектите веќе се во финална фаза.

Во моментов во почетна фаза на реализација, или во фаза на потпишување договори за државна помош и слично се од прилика 17 проекти, во вкупна вредност од над 650 милиони евра кои што треба да обезбедат од прилика помеѓу 4500-5000 нови директни работни места и очекувам оваа година најголемиот дел од овие проекти да бидат отпочнати со производство, што, исто така, ќе додаде вредност во вкупниот бруто-домашен производ на државава а колку е тој поголем, толку повеќе ние ќе имаме пари за реализирање на ваков вид капитални инвестици – изјави премиерот по увидот во изградба на автопатот Гостивар-Букојчани (Коридор 8).

Тој додаде дека покрај ТИРЗ, се реализираат и инвестициски проекти надвор од зоните.

Во овој момент работиме на овие 17 проекти само преку ТИРЗ, а има и проекти кои што ги работиме а кои што се надвор од ТИРЗ, како што е инвестицијата на Алказар во Источна Македонија, која што е во фаза на одобрение за градба. Очекувам некаде на пролет и на терен да започне реализирањето на оваа инвестиција, која што е во вредност од половина милијарда долари – дополни премиерот.

Тој истакна дека земјоделството доживува позитивен пресврт и станува сериозен економски столб, особено во последниот квартал од годината.

Навистина импресивни се резултатите во земјоделието во четвртиот квартал, повеќе од двојно е поголем извозот во земјоделието отколку увозот на земјоделски производи. Само во четвртиот квартал имаме околу 12,5 милијарди денари што е навистина импресивна бројка, споредено со целата година, имаме преку 450 милиони евра извоз на земјоделски производи, наспроти околу 200 милиони увоз – рече тој.

Нагласи дека Владата ќе продолжи да ги поддржува вистинските земјоделци.