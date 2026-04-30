 Skip to main content
30.04.2026
Република Најнови вести
Неделник
ВМРО ДПМНЕ ПРАШУВА

Има ли новинар со кој Филипче не се скара?

Македонија

Филипче најде да говори за слободата на медиумите и извештајот на Репортери без граници. Филипче се најде за кредибилен и легитимен да говори за слободата на медиумите, кога нема медиум, портал и новинар со кого не се скара, се вели во рекацијата на ВМРО-ДПМНЕ на ставот на претседателот на СДСМ Венко Филипче.

Односот на Филипче и СДС, по насока на ПР шефот на куќниот пријател на Заев, Зоран Башановиќ, кон медиумите е крајно арогантен, срамен и во одредени случаеви и безобразен.

Филипче треба да си стави прст на чело и да размисли што прави со новинарите и медиумите и дали тој негов однос е правилен. Доколку смета дека така треба, следната година уште надоле ќе одиме.

Поврзани вести

Македонија  | 29.04.2026
Koи се условите да се добие златна виза во Дубаи: Потребна е инвестиција од минимум 550.000 американски долари
Македонија  | 29.04.2026
Нема демант, само обвинување: Портпаролката на СДСМ ја потврди златната виза на Филипче
Македонија  | 29.04.2026
„Идентитетот не е за пазарење“ – ВМРО-ДПМНЕ со остар напад кон СДСМ и Филипче