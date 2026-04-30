За СДСМ Пржинската влада била последната одбрана на демократијата

Додека беше во опозиција, Христијан Мицкоски инсистираше дека техничката влада мора да остане сè до влезот на Македонија во Европската Унија. Сега, со мнозинство на ВМРО-ОКГ и ЗНАМ, неговата тендер коалиција, Собранието изгласа укинувањето на техничката влада, која постоеше од 2016 година како единствен механизам за заштита од целосна узурпација на институциите и обезбедување барем минимално фер услови на изборите, се вели во соопштението на СДСМ.

Мицкоски ја урна последната линија на одбрана на демократските и фер избори.

Сега е сосема јасно зошто толку брзаше да ја укине техничката влада – сака да владее без никаква контрола, без транспарентност и без никаква одговорност.

Граѓаните пред изборите нема да можат да дознаат сите детали за наместените тендери и малверзациите што оваа власт ги спроведуваше.