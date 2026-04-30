„Македоника литера“ ја објави новелата „Раѓање“ од современиот руски писател Алексеј Варламов

„Македоника литера“ деновиве ја објави новелата „Раѓање“ од современиот руски писател Алексеј Варламов, во превод од руски на македонски јазик на Ленче Тосева. „Раѓање“ е наградена со наградите „Антибукер“ и „Октомври“.

Во оваа новела, која првпат е објавена во 1995 година, и со која Варламов тукуречи преку ноќ се здоби со широка афирмација во руската литература, авторот суштински, искрено, уверливо, длабоко и трогателно ја опишува големата мистерија на раѓањето. Во оваа приказна се раѓа момче „и покрај сиромаштијата, нечистотијата, братоубиствата и ужасните пророштва за крајот на светот“, а авторот се бори за ова сиромашно момче и читателот брзо го вовлекува во оваа борба, бидејќи тоа не е само раѓање на момчето, туку сечие раѓање.

Неговата новела „Раѓање“ е, во извесна смисла, парабола за раѓањето на нова земја и новите односи меѓу луѓето. Како брилијантен раскажувач, врвен стилист и беспрекорен мајстор на зборот, Варламов го плени читателот со својот лежерен, лаконски и имагинативен стил на пишување, сложена игра на зборови и литературни алузии. Се чини дека на читателот му нуди модел на „чиста уметност“, литература заради литература. Но, овој впечаток е привиден. Алексеј Варламов е многу социјален писател, чувствителен на времето, забележувајќи ги најмалите детали од реалноста околу него и мотивите за постапките на неговите ликови.

Новелата „Раѓање“ има три главни лика: сопруг, сопруга и нивното дете. Ликовите немаат вообичаени литературни имиња. Ниту пак бројните други ликови во приказната, со исклучок на два – една скржава старица и на докторка. Местото на дејството е исто така произволно: „фабрички кварт во мал град во близина на резервоар за вода во близина на Москва“.

Ова издание на македонски јазик, е дополнето со уште една новела. Освен „Раѓање“ објавена е новелата раскажана со три раскази – „Падчевари. Нарација во раскази“ (2002).

Алексеј Николаевич Варламов (1963) е руски прозаист, филолог, автор на неколку биографии на писатели и на романи, и универзитетски професор. Негови најпознати романи се „Менталниот волк“ (2014) и „Павел, душо моја“ (2018, објавен и на македонски јазик, „Македоника литера“, 2022). Добитник е на петнаесетина книжевни награди, меѓу кои: „Александар Солженицин“, „Голема книга (Бољшаја книга)“ за „Менталниот волк“ и за „Алексеј Толстој“, како и на наградите „Октомври“ и „Студентски Букер“. Според неговиот роман „Менталниот волк“ е снимен игран филм. Професор е на Московскиот државен универзитет „Ломоносов“, предава руска книжевност од почетокот на XX век и во исто време води креативен семинар во Институтот за литература „А. М. Горки“. Член е на комисијата за доделување на високата меѓународна награда – Толстоева награда „Јасна Полјана“.

Како прозаист дебитирал со расказот „Лебарки“ во списанието „Октомври“ (1987). Првата книга „Куќа во Остожје“ е објавена во 1990 година. Романот „Лох“ и повеста „Раѓање“ (списание „Нови мир“, 1995 година) му донесоа слава на авторот, кој победи на конкурсот „Антибукер“. Романот „Единаесетти септември“ наиде на контроверзни критики. Во 2014 година беше објавен романот „Менталниот волк“ (време на дејството 1914 – 1918), кој авторот го нарече „личен обид да се проговори за сребреното доба“. Го сметаат за еден од најдобрите стилисти во новата руска литература. Редовен автор е на познатата руска биографска серија „Животите на најзначајните луѓе“. Во серијата А. Варламов објави книги за Михаил Пришвин, Александар Грин, Алексеј Толстој, Григориј Распутин, Михаил Булгаков, Андреј Платонов, Василиј Шукшин.