08.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 февруари 2026
Неделник

Државата тргнува во конфискација на нелегалниот објект на спортскиот аеродром Стенковец

Македонија

08.02.2026

Институциите ќе започнат постапка за конфискација на нелегално изградениот објект на спортскиот аеродром Стенковец, откако е утврдено дека станува збор за градба подигната спротивно на законот, на државно земјиште.

Министерството за транспорт, како надлежна институција за објекти од прва категорија – меѓу кои се аеродроми, болници со терциерна здравствена заштита, објекти за високо образование, спортски сали, стадиони и друга државна инфраструктура – во изминатиот период интензивно работи на расчистување на состојбите со нелегалната градба во оваа чувствителна сфера.

Во координација со Агенцијата за цивилно воздухопловство, Државниот градежен инспекторат и Аероклубот на спортскиот аеродром Стенковец, ќе биде поведена постапка за конфискација на спорниот објект. Надлежните институции ќе се обратат до Обвинителството и Судот со барање објектот целосно да се одземе во корист на државата.

Планот е конфискуваниот објект да биде ставен во функција на Агенцијата за цивилно воздухопловство, односно да се користи за обука на пилоти и за други потреби од јавен интерес.

Од Министерството порачуваат дека ова е јасен сигнал дека нема да се толерира нелегална изградба на локации каде државата има директна надлежност и одговорност, особено кога станува збор за инфраструктура од стратешко значење и безбедносен ризик.

