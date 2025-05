Продолжен рокот за конкурсот „Млада Струга“ 2025!

Ако си млад автор на возраст од 18 до 30 години и имаш необјавена поетска збирка – ова е твојата шанса!

Пријави се до 15 мај 2025 и стани дел од реномираната поетска манифестација Струшки вечери на поезијата.

Наградата се доделува со поддршка од Delegation of the European Union to North Macedonia преку Europe House Struga – за младите гласови што ја градат културната иднина