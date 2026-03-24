24.03.2026
Вторник, 24 март 2026
По повод Светскиот ден на поезијата, вечерва во ЕУ Хаус- Скопје јазиците градат мост, а не бариера

Култура

24.03.2026

По повод Светскиот ден на поезијата, ве покануваме на вечер каде што јазиците градат мост, а не бариера, велат од ЕУ хаус-Скопје.

„Меѓу два стиха – Ndërmjet dy vargjeve” – симбиоза помеѓу македонскиот и албанскиот јазик, препев и споделено значење.

Повелете на вечер дизајнирана како поетски разговор, каде што секоја песна се слуша во нејзината оригинална форма, а потоа се ревитализира преку препев – дозволувајќи моќта на зборовите да формираат врска и да резонираат со публиката во реално време.

4 март | 19:00 | Јуроп хаус Скопје

Со наизменични преводи од:

Марија Велинова • Лира Бојку • Ивана Јовановска • Валдета Дулахи • Стефан Спасовски • Калтрина Садики

Вечерта ќе ја заокружат модераторите – Арлинда Бафтиу и Андреј Медиќ Лазаревски со заедничко читање

