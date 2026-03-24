„Галеб“ вечерва на сцената на Битолски театар

24 и 26 март во 20 часот на сцената на Битолски театар ќе биде одиграна претставата ГАЛЕБ од А.П. Чехов. Превод од руски: Оливера Павловиќ, Адаптација и режија: Багрјана Попова, Сценограф: Валентин Светозарев, Костимограф: Благој Мицевски, Светло-мајстор: Горан Петровски, Тон-мајстор: Александар Димовски, Автор на плакатот: Сашо Илковски, Суфлер: Мирјана Христовска, Инспициент: Оливер Петровски.

Играат: Јулијана Мирчевска, Илија Волчевски, Огнен Дранговски, Катерина Аневска- Дранговска, Васко Мавровски, Соња Ошавкова, Леонида Гулевска, Александар Димитровски, Живко Борисовски, Валентин Дамчевски и Николче Пројчевски.