Од комедија до современа драма оваа недела на репертоарот на Битолски театар

НУ Народен театар – Битола го најавува неделниот репертоар со внимателно избрани театарски остварувања кои обработуваат актуелни и универзални теми, преку различни драмски жанрови и режисерски пристапи.

На репертоар за Вас: • 28.01.2026 | 20:00 часот – Странецот Режија: Дамјан Читкушев • 29.01.2026 | 20:00 часот – Ако останеш дома Режија: Јовица Ристовски • 30.01.2025 | 20:00 часот – Ноќта кога ја убив месечината Режија: Марјан Герговски • 31.01.2025 | 20:00 часот – Сомнително лице Режија: Деан Дамјановски Претставите нудат разновиден драмски израз – од комедија до современа драма па затоа и ве покануваме да бидете дел од репертоарската програма и да ја доживеете театарската уметност во живо.