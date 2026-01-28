Од комедија до современа драма оваа недела на репертоарот на Битолски театар

НУ Народен театар – Битола го најавува неделниот репертоар со внимателно избрани театарски остварувања кои обработуваат актуелни и универзални теми, преку различни драмски жанрови и режисерски пристапи.
На репертоар за Вас:
• 28.01.2026 | 20:00 часот – Странецот
Режија: Дамјан Читкушев
• 29.01.2026 | 20:00 часот – Ако останеш дома
Режија: Јовица Ристовски
• 30.01.2025 | 20:00 часот – Ноќта кога ја убив месечината
Режија: Марјан Герговски
• 31.01.2025 | 20:00 часот – Сомнително лице
Режија: Деан Дамјановски
Претставите нудат разновиден драмски израз – од комедија до современа драма па затоа и ве покануваме да бидете дел од репертоарската програма и да ја доживеете театарската уметност во живо.