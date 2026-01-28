 Skip to main content
28.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 28 јануари 2026
Неделник

Од комедија до современа драма оваа недела на репертоарот на Битолски театар

Култура

28.01.2026

НУ Народен театар – Битола го најавува неделниот репертоар со внимателно избрани театарски остварувања кои обработуваат актуелни и универзални теми, преку различни драмски жанрови и режисерски пристапи.

На репертоар за Вас:

• 28.01.2026 | 20:00 часот – Странецот

Режија: Дамјан Читкушев

• 29.01.2026 | 20:00 часот – Ако останеш дома

Режија: Јовица Ристовски

• 30.01.2025 | 20:00 часот – Ноќта кога ја убив месечината

Режија: Марјан Герговски

• 31.01.2025 | 20:00 часот – Сомнително лице

Режија: Деан Дамјановски

Претставите нудат разновиден драмски израз – од комедија до современа драма па затоа и ве покануваме да бидете дел од репертоарската програма и да ја доживеете театарската уметност во живо.

Поврзани вести

Култура  | 12.12.2025
Битолски театар и Бабец театарот ја воодушевија публиката во Шведска
Култура  | 04.12.2025
Битолски театар и Бабец театарот гостуваат во Шведска
Култура  | 27.10.2025
Македонски претставници на најголемиот Меѓународен уметнички фестивал во Шангај, Кина
﻿