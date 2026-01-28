Зборот „лев“ во цените заменет со „евро“: Со преминот кон еврото цените во Бугарија нагло пораснаа

Со преминот кон еврото во Бугарија, БДП и цените во земјата брзо растат. Тоа покажува дека вообичаено, преминот од локалните валути кон еврото неизбежно води кон зголемување на цените. Ова беше случај, на пример во Летонија во тоа време, а се случува и сега во Бугарија, каде што производите станаа најмалку за една третина поскапи.

Во некои случаи, трговците едноставно го прецртуваа зборот „лев“ на ценовниците и го заменуваа со зборот „евро“, оставајќи ги истите бројки. Но, ова, всушност, значи двојно зголемување на цените. Највпечатлив пример за ова е зголемувањето на цената на лебот. Ако на 31 декември, еден леб чинеше 0,89 бугарски лева (околу 0,46 евра), тогаш на 2 јануари веќе чинеше 1,19 лева (0,61 евро). Така, цената на лебот се зголеми за една третина.

Сличен пример дава и бугарскиот портал „Новините“ – паркинг службениците во трговски центар во градот Плевен наплаќаат иста такса во евра од 1 јануари како што претходно наплаќаа во лева, со што цената за паркирање е дуплирана.

Во моментов, проверени се 700 малопродажни објекти низ целата земја. 80% од откриените прекршоци, поврзани со неоправдано зголемување на цените, се однесуваат на прехранбени производи, 10% на лекови и 10% на производи за домаќинството.