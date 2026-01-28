 Skip to main content
28.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 28 јануари 2026
Неделник

Денеска посебен режим на сообраќај во Скопје поради најавен протест: Овие скопски улици и булевари ќе бидат затворени

Скопје

28.01.2026

Денеска посебен режим на сообраќај во Скопје поради најавен протест. 

– Денеска (28.01.2026) со почеток во 17:00 часот во организација на Сојуз на синдикатите на Македонија (ССМ) ќе се одржи протест со почеток на траса на движење од пред зградата на ССМ на ул.„Мирче Ацев“, лево по ул.„Филип 2-ри Македонски“, десно по ул.„11-ти Октомври“, право по ул.„Димитрие Чуповски“, десно по ул.„Васил Главинов“, право по бул.„ВМРО“, лево по бул.„Илинден“ до пред Владата, информираа од МВР. 

Од тие причини Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај по горенаведените сообраќајници во град Скопје.

МВР апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците каде што ќе се движат учесниците. 

Поврзани вести

Скопје  | 02.10.2025
Посебен режим на сообраќајот во Скопје
Скопје  | 01.08.2025
Утре во Скопје посебен режим на сообраќај поради одбележување на Илинден
Скопје  | 16.05.2025
Посебен режим на сообраќај во недела во Скопје
﻿