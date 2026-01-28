Потпишан Меморандумот за соработка меѓу Македонскиот КИЦ во Софија и Кинотеката на Македонија

Во контекст на современите културни процеси и зголемената потреба од системска меѓународна соработка, во просториите на Македонскиот културно-информативен центар во Софија беше реализиран значаен институционален чин – потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу Македонскиот КИЦ во Софија и Кинотеката на Македонија. Настанот претставува промислен и стратешки исчекор во насока на унапредување на културната дипломатија, институционално вмрежување и долгорочно позиционирање на македонската култура во меѓународниот културен простор.

Меморандумот беше потпишан од директорот на Македонскиот културно-информативен центар во Софија, проф. д-р Зоран Пејковски, и директорот на Кинотеката на Македонија, Бошко Грујоски, со што формално се воспостави рамка за стабилна, континуирана и суштинска соработка меѓу двете институции. Со овој чин се артикулира заедничката визија за стратешко партнерство, засновано врз принципите на заемна поддршка, професионална компетентност и институционална одговорност.

Потпишаниот Меморандум дефинира сеопфатен и апликативен модел на соработка во доменот на културната, филмската и сценско-уметничката дејност, како и во областа на изложбената, архивската, истражувачката и едукативната практика. Тој создава нормативна и оперативна основа за развој и имплементација на заеднички културни и научно-истражувачки проекти, програмски активности, филмски ретроспективи, тематски изложби, фестивалски манифестации, стручни дебати и образовни програми, насочени кон современа интерпретација и интернационална валоризација на македонското културно наследство.

Особено значаен сегмент на соработката претставува заемното искористување и надградување на научните и стручните капацитети, материјално-техничките ресурси и просторните потенцијали со кои располагаат двете институции. Преку интердисциплинарен пристап и размена на експертски знаења, се овозможува продлабочување на истражувачката и архивската дејност, унапредување на методологиите за заштита и презентација на културното наследство, како и поттикнување на иновативни форми на културна продукција.

Меморандумот, исто така, отвора простор за развој на нови концептуални и интердисциплинарни модели на соработка, кои ја третираат културата како динамичен, комуникациски и интерпретативен процес. Во тој контекст, македонското културно наследство се позиционира не само како објект на заштита, туку и како активен ресурс за современо уметничко, научно и културолошко истражување и дијалог.

Овој институционален чин претставува јасен израз на висока културна и научна свест, институционална зрелост и стратешка определба за градење одржливи културни партнерства. Тој ја потврдува заложбата за континуирано продлабочување на културниот дијалог, интензивирање на меѓуинституционалната размена и создавање трајни културни вредности со долгорочно значење за културниот и општествениот развој.

Потпишувањето на Меморандумот за соработка меѓу Македонскиот културно-информативен центар во Софија и Кинотеката на Македонија претставува значаен придонес кон меѓународната културна политика и афирмација на македонската култура, потврдувајќи ја улогата на културата како суштински елемент на современата културна дипломатија и како траен простор за создавање, комуникација и вредносна размена.