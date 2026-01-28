Хрватите можат до полуфиналето на ЕП

На Европското првенство во ракомет за мажи денес на распоредот се натпреварите од последното коло во Главната фаза. Двојките се:

Словенија – Исланд (15:30 часот)

Шпанија – Португалија (15:30 ч.)

Хрватска – Унгарија (18 ч.)

Германија – Франција (18 ч.)

Данска – Норвешка (20:30 ч.)

Швајцарија – Шведска (20:30 ч.).

Група 1: Данска 6 бода, Германија 6, Франција 4, Норвешка 3, Португалија 3, Шпанија 2.

Група 2: Хрватска 6 бода, Исланд 5, Шведска 5, Словенија 4, Унгарија 2, Швајцарија 2.

Пласман во полуфиналето ќе обезбедат двете првопласирани репрезентации од групите