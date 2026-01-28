 Skip to main content
28.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 28 јануари 2026
Хрватите можат до полуфиналето на ЕП

Ракомет

28.01.2026

 На Европското првенство во ракомет за мажи денес на распоредот се натпреварите од последното коло во Главната фаза. Двојките се:

Словенија – Исланд (15:30 часот)

Шпанија – Португалија (15:30 ч.)

Хрватска – Унгарија (18 ч.)

Германија – Франција (18 ч.)

Данска – Норвешка (20:30 ч.)

Швајцарија – Шведска (20:30 ч.).

Група 1: Данска 6 бода, Германија 6, Франција 4, Норвешка 3, Португалија 3, Шпанија 2.

Група 2: Хрватска 6 бода, Исланд 5, Шведска 5, Словенија 4, Унгарија 2, Швајцарија 2.

Пласман во полуфиналето ќе обезбедат двете првопласирани репрезентации од групите

