Фредериксен: Светскиот поредок каков што го знаеме е завршен

Данската премиерка Мете Фредериксен предупреди дека ерата на сегашниот светски поредок е завршена, велејќи дека не верува дека некогаш ќе се врати. Таа го изјави ова на јавен форум на Парискиот универзитет за науки, каде што учествуваше со премиерот на Гренланд, Јенс-Фредерик Нилсен, пишува Гардијан.
Обраќајќи им се на студентите, Фредериксен истакна: „Светскиот поредок каков што го знаеме е завршен и не мислам дека ќе се врати“.
Таа, исто така, предупреди дека „Русија не сака мир со Европа“ и ги повика Европа и Соединетите Американски Држави да „се држат заедно“. Осврнувајќи се на неодамнешните тензии со САД околу Гренланд, данската премиерка рече дека двете страни делат загриженост за безбедноста на Арктикот и ќе „се обидат да најдат заеднички пат со САД“.
Премиерката на Гренланд, Нилсен, исто така, зборуваше за последиците од тензиите со САД врз локалното население.
„Како влада, се соочуваме со задачата да се спротивставиме на надворешните притисоци и да се грижиме за нашите луѓе кои се исплашени и преплашени“, рече тој.