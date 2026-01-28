Фредериксен: Светскиот поредок каков што го знаеме е завршен

Данската премиерка Мете Фредериксен предупреди дека ерата на сегашниот светски поредок е завршена, велејќи дека не верува дека некогаш ќе се врати. Таа го изјави ова на јавен форум на Парискиот универзитет за науки, каде што учествуваше со премиерот на Гренланд, Јенс-Фредерик Нилсен, пишува Гардијан.

Обраќајќи им се на студентите, Фредериксен истакна: „Светскиот поредок каков што го знаеме е завршен и не мислам дека ќе се врати“.

Таа, исто така, предупреди дека „Русија не сака мир со Европа“ и ги повика Европа и Соединетите Американски Држави да „се држат заедно“. Осврнувајќи се на неодамнешните тензии со САД околу Гренланд, данската премиерка рече дека двете страни делат загриженост за безбедноста на Арктикот и ќе „се обидат да најдат заеднички пат со САД“.

Премиерката на Гренланд, Нилсен, исто така, зборуваше за последиците од тензиите со САД врз локалното население.