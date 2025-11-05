„Ноември“ – дебитантска стихозбирка на Игор Анѓелков

Маја Аргакијева

Издавачката куќа „Или-Или“ ја објави дебитантската стихозбирка на Игор Анѓелков симболично насловена „Ноември“. Книгата која е дел од едицијата „Поеза“ од печат излезе денес, на 5 ноември, и таа е 12-то објавено издание на авторот, по седумте прозни и четирите филмско-есеистички дела.

Есента во книжарницата и издавачката куќа „Или-Или“, како никогаш досега, дефинитивно и’ припаѓа на поезијата! По објавените книги од Игор Исаковски, Георги Господинов, Ана Пејчинова… оваа „поетска есен“ ја заокружуваме и со дебитантската стихозбирка на Анѓелков симболично насловена „Ноември“, велат од издавачката куќа.

„Ноември“ содржи дваесет песни поделени во три циклуси: „Револуција“, „Љубов“ и „Под небо во боја на бамји“. Анѓелков за својата прва поетска објава се шегува дека е „тешко да се стане поет на 50+“, образложувајќи во поговорот зошто се одлучил на ваков потег:

„Речиси секој писател својата пишувачка активност ја започнал со песни. Тоа е детерминирано од образовниот процес, при што во светот на пишаниот збор влегуваме токму преку поезијата за деца. И навистина, моите први обиди беа поетски. И не само тоа ‒ мојата прва официјална објава во сериозно списание беше „нешто што наликува на поезија“, а се случи пред три децении, со што само ми се потврди тезата дека речиси секој раскажувач започнува со пишување поезија.