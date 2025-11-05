Почна примената на санкциите на ЕУ за Србија: Шведска одлучи да ја „прилагоди поддршката“

По усвојувањето на најкритичната Резолуција на Европскиот парламент за режимот на српскиот претседател Александар Вучиќ, околу која беа договорени ставовите на сите политички групи, дури и на Европската народна партија (ЕПП), а чиј фокус е инсистирањето на пронаоѓање на виновниците и преземање одговорност за трагедијата во Нови Сад, како и растечката репресија на режимот врз демонстрантите, Владата на Шведска прва реагираше на „погрешната насока“ на Србија и презеде драстичен чекор, објави Нова.рс.

Имено, шведската влада одлучи да ја „прилагоди поддршката“ за Србија во рамките на Стратегијата за реформско партнерство на Шведска со Западен Балкан и Турција. Како што наведоа во соопштението, овие промени за Србија се должат на очигледната растечка корупција и непочитување на владеењето на правото.

„Земјите не можат да очекуваат шведска поддршка ако не ги спроведат реформите и развојот што ги очекуваме“, рече министерот за развојна помош и надворешна трговија Бенјамин Душа, и додаде дека ова особено се однесува на „работа за почитување на принципите на владеењето на правото, борбата против корупцијата и заштитата на основните слободи и права како што се слободата на изразување и печатот“.

Според официјалните податоци, Шведската агенција за меѓународна соработка за развој (Сида) распределила 152,4 милиони шведски круни (околу 14 милиони евра) помош за Србија во 2024 година. Околу 52% од помошта била распределена на граѓанското општество, а околу 18% на државните институции.

Патем, ова е првиот случај на рестриктивни мерки што следеа по Резолуцијата на Европскиот парламент.

Министерството за надворешни работи на Србија, реагирајќи на изјавата на шведската влада, синоќа објави дека со жалење ја примило изјавата за намерата на шведската влада да пренасочи дел од помошта за развој наменета за Србија, „со образложение во кое се наведуваат наводни проблеми во областите на владеењето на правото, слободата на медиумите и борбата против корупцијата“.

„Ваквите ставови, доколку се официјални, не ја одразуваат фактичката состојба или духот на партнерство што постои меѓу нашите две земји со години“, се наведува во соопштението на Министерството за надворешни работи, додавајќи дека Србија е суверена земја која ги спроведува своите реформи во согласност со својот Устав, законите и европските обврски, но не под притисок, условување или политичко етикетирање. „Нашата земја целосно го почитува правото на секоја држава самостојно да ги одредува своите приоритети, но во исто време очекува проценките на институционалните процеси да се базираат на објективни и проверливи факти. Во претходниот период, постигнат е мерлив напредок во бројни области кои директно влијаат на секојдневниот живот на граѓаните; затоа, очекуваме дека секоја проценка на реформските напори ќе се базира на реални индикатори, а не на политички наративи или медиумски толкувања“, се вели во соопштението.

Се додава дека Република Србија останува отворена за соработка со сите партнери кои ги градат своите односи врз меѓусебно почитување и рамноправност, но секогаш цврсто ќе ги отфрла пристапите што имплицираат предавања, условување или обиди за внатрешно политичко влијание.