Балетска фантазија за соништата, спомените и вистините што ги разбираме дури кога ќе пораснеме: „Оревокршачка“ на сцената на МОБ

ПРЕМИЕРА

ОРЕВОКРШАЧКА – Петар Илич Чајковски

28.3.2026 – 19.30 ч.

8.4.2026 – 20.00 ч.

Билетарница: 078 426 536 ; 02 3118 451

Онлајн: https://t.ly/Oravokrsacka2.03.26

Онлајн: https://t.ly/Oravokrsacka08.04.26

Балет во два чина

“Балетска фантазија за соништата, спомените и вистините што ги разбираме дури кога ќе пораснеме.”

Диригент: Едуард Амбарцумјан (Ерменија)

Кореограф: Саша Евтимова

Либрето: Саша Евтимова

Сценограф: Марија Ветероска

Костимограф: Марија Пупучевска

Концерт мајстор: Климент Тодоровски

Асистент кореограф: Дмитро Чеботар

Асистент кореограф на учениците од балетски оддел: Маја Митровска Богојевска

НАСТАПУВААТ:

Христина Наќевска Митрашиновиќ (Шеќерна Вила)

Франциско Хименез Руиз (Кавалер)

Балаж Лочеи (Снежен крал)

Наташа Трендафилова Гицев (Снежна кралица)

Игор Веланоски (Дроселмаер)

Бобан Ковачевски (Крал на Глувците)

Веселин Трајкоски (Лукас – Оревокршач)

Гала Кочевска (Клара)

Марко Мијатовиќ (Фриц)

Учествуваат истакнати солисти, солисти и ансамблови играчи, оркестарот и хорот на Национална Опера и Балет и ученици од основен оддел балет од ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“