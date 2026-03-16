 Skip to main content
16.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 март 2026
Неделник

Балетска фантазија за соништата, спомените и вистините што ги разбираме дури кога ќе пораснеме: „Оревокршачка“ на сцената на МОБ

Култура

ПРЕМИЕРА

ОРЕВОКРШАЧКА – Петар Илич Чајковски

28.3.2026 – 19.30 ч.

8.4.2026 – 20.00 ч.

Билетарница: 078 426 536 ; 02 3118 451

Онлајн: https://t.ly/Oravokrsacka2.03.26

Онлајн: https://t.ly/Oravokrsacka08.04.26

Балет во два чина

“Балетска фантазија за соништата, спомените и вистините што ги разбираме дури кога ќе пораснеме.”

Диригент: Едуард Амбарцумјан (Ерменија)
Кореограф: Саша Евтимова
Либрето: Саша Евтимова
Сценограф: Марија Ветероска
Костимограф: Марија Пупучевска
Концерт мајстор: Климент Тодоровски
Асистент кореограф: Дмитро Чеботар
Асистент кореограф на учениците од балетски оддел: Маја Митровска Богојевска

НАСТАПУВААТ:

Христина Наќевска Митрашиновиќ (Шеќерна Вила)
Франциско Хименез Руиз (Кавалер)
Балаж Лочеи (Снежен крал)
Наташа Трендафилова Гицев (Снежна кралица)
Игор Веланоски (Дроселмаер)
Бобан Ковачевски (Крал на Глувците)
Веселин Трајкоски (Лукас – Оревокршач)
Гала Кочевска (Клара)
Марко Мијатовиќ (Фриц)

Учествуваат истакнати солисти, солисти и ансамблови играчи, оркестарот и хорот на Национална Опера и Балет и ученици од основен оддел балет од ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“

Поврзани вести

Култура  | 13.03.2026
Постојат приказни што не се раскажуваат, туку мора да се почувствуваат: „Мадам Батерфлај“ вечерва на сцената на МОБ
Култура  | 11.03.2026
Опера што ќе ве трогне до солзи: „Мадам Батерфлај“ во МОБ!
Култура  | 26.02.2026
Март во МОБ: Кога сцената раскажува приказни што долго се паметат!
