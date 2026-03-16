Балетска фантазија за соништата, спомените и вистините што ги разбираме дури кога ќе пораснеме: „Оревокршачка“ на сцената на МОБ

ПРЕМИЕРА
ОРЕВОКРШАЧКА – Петар Илич Чајковски
28.3.2026 – 19.30 ч.
8.4.2026 – 20.00 ч.
Билетарница: 078 426 536 ; 02 3118 451
Онлајн: https://t.ly/Oravokrsacka2.03.26
Онлајн: https://t.ly/Oravokrsacka08.04.26
Балет во два чина
“Балетска фантазија за соништата, спомените и вистините што ги разбираме дури кога ќе пораснеме.”
Диригент: Едуард Амбарцумјан (Ерменија)
Кореограф: Саша Евтимова
Либрето: Саша Евтимова
Сценограф: Марија Ветероска
Костимограф: Марија Пупучевска
Концерт мајстор: Климент Тодоровски
Асистент кореограф: Дмитро Чеботар
Асистент кореограф на учениците од балетски оддел: Маја Митровска Богојевска
НАСТАПУВААТ:
Христина Наќевска Митрашиновиќ (Шеќерна Вила)
Франциско Хименез Руиз (Кавалер)
Балаж Лочеи (Снежен крал)
Наташа Трендафилова Гицев (Снежна кралица)
Игор Веланоски (Дроселмаер)
Бобан Ковачевски (Крал на Глувците)
Веселин Трајкоски (Лукас – Оревокршач)
Гала Кочевска (Клара)
Марко Мијатовиќ (Фриц)
Учествуваат истакнати солисти, солисти и ансамблови играчи, оркестарот и хорот на Национална Опера и Балет и ученици од основен оддел балет од ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“