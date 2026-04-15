 Skip to main content
15.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Отворањето на 54. Мајски оперски вечери распродадено за рекордни 30 минути

Култура

Со рекордна брзина и огромен интерес од публиката, билетите за отворањето на 54.Мајски оперски вечери се распродадоа за само 30 минути. Овој резултат уште еднаш ја потврдува позицијата на фестивалот како еден од најзначајните културни настани во земјата и регионот.

Но, ова е само почеток. Овогодишното издание носи репертоар што ја поврзува традицијата со современата уметничка визија. Од драматичната моќ на „Риголето“, преку интензитетот на „Тоска“, до длабоката емоција на „Мадам Батерфлај“, потоа елеганцијата и трагедијата во „Травијата“, и завршувајќи со спектакуларното финале „Набуко“, секоја вечер е дел од внимателно креирана приказна што ќе го заокружи месец мај.

Публиката веќе покажа дека знае да препознае квалитет. Брзата распродажба на отворањето е јасен сигнал дека интересот за останатите претстави ќе продолжи со исто темпо.

Организаторите упатуваат повик до љубителите на уметноста, да не чекаат. Затоа што Мајските оперски вечери не се само настан, туку искуство што се мора да се доживее и што се памети.

Поврзани вести

Култура  | 16.03.2026
Балетска фантазија за соништата, спомените и вистините што ги разбираме дури кога ќе пораснеме: „Оревокршачка“ на сцената на МОБ
Култура  | 13.03.2026
Постојат приказни што не се раскажуваат, туку мора да се почувствуваат: „Мадам Батерфлај“ вечерва на сцената на МОБ
Култура  | 11.03.2026
Опера што ќе ве трогне до солзи: „Мадам Батерфлај“ во МОБ!