Киното „Милениум“ ќе добие проектор и до септември ќе биде ставено во функција

Стопанската комора на Македонија-Турција (МАТТО) ќе обезбеди проектор за киното Милениум во Скопје и се надевам дека до септември ќе биде ставена во функција, кажа денеска градоначалникот Орце Ѓорѓиевски.

​Киното во скопскиот Градски трговски центар (ГТЦ) е затворено и во мрак од 2 април 2025, кога на својата фејсбук страна објави дека поради технички причини нема да прикажува проекции во следниот период. Во Скопје кинопроекции има само во кината Синеплекс и Киноверзум, како и во Кинотеката на Македонија.

Дигиталниот ДЦП проектор беше купен во 2012, а престана да работи уште во 2023.