Ирански супертанкер ја проби американската блокада и вплови во домашни води

Ирански супертанкер за превоз на сурова нафта пристигна во иранските води по преминувањето низ Ормуската Теснина, и покрај американските закани за поморска блокада, пренесоа иранските медиуми, додека од Вашингтон засега нема официјален коментар.

Иранската новинска агенција Фарс објави дека големиот танкер, кој наводно може да превезе околу два милиони барели сурова нафта, впловил во иранските води откако минал низ меѓународни води и Ормуската Теснина.

Според истиот извор, бродот пловел со вклучен систем за следење и „без никакво прикривање“. Американските власти засега не ги коментираа овие наводи.

Командантот на Централна команда на САД вчера соопшти дека американските сили „целосно ја прекинале“ поморската трговија што влегува и излегува од Иран.

Оваа изјава следуваше откако ЦЕНТКОМ во понеделникот започна блокада на поморскиот сообраќај што влегува и излегува од иранските пристаништа.

Американската команда, задолжена за воени операции на Блискиот Исток, наведе дека блокадата „се спроведува непристрасно против бродови од сите земји“ што влегуваат или ги напуштаат иранските пристаништа во Персискиот и Оманскиот Залив.

Блокадата беше воведена по ретките директни разговори меѓу САД и Иран одржани за време на викендот во Пакистан, чија цел беше завршување на војната што започна на 28 февруари, но преговорите не доведоа до договор.