Актерот Шкелќим Ислами во меѓународен проект „Непризнати“-копродукција меѓу Шведска, Македонија и Косово: Премиера на претставата наесен во Албанскиот театар во Скопје

Реализацијата на меѓународниот проект „Непризнати“, важна копродукција, започна во Малме, Шведска

помеѓу Ornproduktion (Стокхолм, Шведска), Multimedia Center (Приштина, Косово) и Албански театар од Скопје, информираа од Албански театар на социјалните мрежи.



Во проектот се вклучени и Кралскиот окружен театар (Тбилиси), Киевскиот академски театар на Печерск (Киев), Dramaten – Кралскиот драмски театар (Стокхолм), Градскиот театар од Малме и Гетеборг Штадстеатер.

Во меѓународната екипа од актери од четири земји, Албанскиот театар го претставува актерот Шкелќим Ислами.

„НЕПРИЗНАТИ“ става во фокус чувствителни и актуелни теми, осврнувајќи се на сложеноста на неидентификуваните и честопати невидливи малцински групи, како и на реалноста на неидентификуваните или окупираните територии во Европа.

Изграден врз основа на споделените искуства на земјите-партнери, проектот има за цел да создаде интеркултурна театарска продукција што навлегува во прашањата за идентитетот, раселувањето и суверенитетот.

Преку соработка меѓу театарски уметници, академски гласови и локални заедници, проектот има за цел да поттикне дијалог и разбирање околу овие политички чувствителни теми.

Премиерата на претставата ќе се одржи во Албанскиот театар во Скопје, на почетокот на октомври.