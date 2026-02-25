 Skip to main content
25.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 25 февруари 2026
Неделник

Вчера системот „Безбеден град“ првпат не регистрирал ниту едно за минување на црвено светло

Хроника

25.02.2026

Првпат откако функциниора системот „Безбеден град“, на 24.02.2026 не е регистриран ниту еден прекршок за минување на затворен семафор – црвено светло. На подрачјата на градовите и коридорите каде се поставени камери, регистрирани се вкупно 526 прекршоци, од кои 84 се сторени од возачи кои управувале возило со странски регистарски таблички.

За управување на возило со брзина поголема од дозволената регистрирани се 504 прекршоци и 22 за управување со возило со измината важност на сообраќајната дозвола. Исто така, изречени се вкупно 17 мерки „забрана за управување со возило“ – сите за управување возило со поголема брзина од дозволената, од кои 13 за брзина поголема од 80 км на час во населено место и четири мерки за брзина поголема од 10 км на час сопствено ограничување на возило.

Во рамки на предвиденото дозволено отстапување во брзината на движење толерирани се 3.336 возачи.

Поврзани вести

Хроника  | 24.02.2026
МВР вчера уапси 15 возачи, десетмина од нив возеле без дозвола, тројца имале забрана за возење
Хроника  | 24.02.2026
Шест мигранти откриени во возило на автопатот Скопје–Куманово, приведен турски државјанин
Македонија  | 23.02.2026
МВР потврди дека е упасен Артан Груби на „Блаце“ – однесен е во Шутка
﻿