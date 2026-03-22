22.03.2026
Продолжен домашниот притвор на Артан Груби

Поранешниот прв вицепремиер Артан Груби останува во домашен притвор под строг 24-часовен полициски надзор, откако скопскиот Кривичен суд го прифати барањето на Обвинителството за продолжување на оваа мерка пред државниот празник објави 4News.

Поранешниот вицепремиер и министер по повеќе од 14 месеци бегство се врати на 23-ти февруари, но наместо затворски притвор поради безбедносни закани, обвинителството бараше, а судот додели домашен притвор. Груби е осомничен заедно со уште еден бегалец, екс директорот на Лотарија Перпарим Бајрами за злоупотреби со набавка на ВЛТ апарати при што МВР процени дека државата била оштетена за повеќе од 8 милиони евра.

