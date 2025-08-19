 Skip to main content
19.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 19 август 2025
Неделник

Притворен косовец осомничен за силување на 14-годишно девојче од Македонија

Хроника

19.08.2025

Маж од косовскиот град Пеќ е во притвор откако пред три дена беше уапсен под сомнение дека силувал 14-годишно девојче од Македонија.

Според информациите од косовската полиција, 36-годишниот маж бил приведен на 14 август, откако малолетничката, државјанка на Македонија, дала исцрпна изјава за нападот. „Пријавено е дека осомничениот косовски маж е уапсен, бидејќи постои сомневање дека ја силувал жртвата, државјанка на Македонија (малолетничка). Осомничениот, по сослушувањето од страна на обвинителот, е приведен“, стои во извештајот на полицијата.

Косовското обвинителство сè уште работи на случајот, а по завршувањето на истрагата се очекува осомничениот да биде обвинет за силување. Доколку вината му биде докажана, според косовските закони, му се заканува казна затвор до десет години.

