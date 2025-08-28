 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник

Почина возач откако излетал од патот кај селото Облешево

Хроника

28.08.2025

 Во сообраќајна несреќа кај селото Облешево во општина Чешиново-Облешево почина возач, откако излетал надвор од коловозот. Во моментов се работи на утврдување на идентитетот на починатиот.

Од Министерството за внатрешни работи (МВР)  информираат дека во СВР Штип несреќата е пријавена денеска во 09.43 часот.

– СВР Штип е пријавено дека во село Облешево, патничко возило “мерцедес” со кочански регистарски ознаки излетало надвор од коловозот. Во близина на возилото бил пронајден починат возачот, а од страна на лекар од Итна медицинска помош констатирана е смрт, се вели во соопштението од МВР.

Во тек е увидот на местото на несреќата и се преземаат мерки за утврдување на идентитетот на возачот.

Поврзани вести

Хроника  | 18.08.2025
Тешка сообраќајна несреќа на патот Битола-Ресен, загина битолчанец во директен судир, едно возило е изгорено
Хроника  | 18.08.2025
Возач и тинејџер повредени во сообраќајка на патот Велес-Штип
Хроника  | 18.08.2025
Три деца и двајца возрасни повредени во тешка сообраќајка кај Трапчиндол
﻿