 Skip to main content
23.04.2026
Република Најнови вести
Четврток, 23 април 2026
Неделник

Навредувана, вознемирувана и следена: Жена од Гостивар жртва на агресивен возач

Хроника

23.04.2026

Жена од Гостивар била жртва на агресивно однесување во сообраќајот од страна на маж кој подоцна и ја следел со возилото.

На 22.04.2026 во 15:30 часот, во полициската станица во Гостивар, 51-годишна жена од Гостивар пријавила дека околу 12:00 часот на булеварот „Гоце Делчев“ била вознемирувана од Р.Б. од Гостивар, соопштија од МВР.

Според пријавата, додека таа управувала патничко возило „фолксваген тигуан“, пријавениот со возило „форд“ се движел со голема брзина, нагло закочил, ја отворил вратата од нејзиното возило и ја навредувал.

Потоа, според пријавеното, тој продолжил да ја следи со возилото.

Од полицијата велат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.

