 Skip to main content
10.11.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 10 ноември 2025
Неделник

Донесена одлука за времен прекин на исплатите на средствата од ИПАРД програмата

Економија

10.11.2025

Фрипик

Македонија преку структурите и органите за управување на средствата од ИПА/ИПАРД инструментот на Европската унија донесе одлука за времен прекин на исплатите на средствата од ИПАРД програмата.

Ваквата Одлука следи по актуелните случувања со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој.

За ваквата одлука истиот ден е известена Европската комисија и службите во Брисел, кои повратно известија и ја поздравија одлуката на Националните структури. Целта е да се обезбеди уверување дека воспоставениот систем гарантира легалност и регуларност на плаќањата од ИПАРД, како и постоење на ефективни мерки за заштита од измами и корупција, соопшти Министерството за финансии.

Националните структури за управување на средства од ИПА/ИПАРД инструментот веќе превземаат дополнителни мерки и активности поврзани со актуелните случувања.

РС Македонија од Европската комисија уште од 2009 година го има добиено од правото за децентрализирано управување со средствата од ИПА/ИПАРД инструментот.

Поврзани вести

Живот  | 07.11.2025
Дрвото на пари носи среќа ако вака го чувате
Астро  | 06.11.2025
На кои хороскопски знаци им претстои финансиски успех, прогнозира руски астролог
Свет  | 27.10.2025
Орбан: Војната е прескапа за Европа, не смее да се заобиколи правото на вето на земјите-членки
﻿