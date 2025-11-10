 Skip to main content
10.11.2025
Понеделник, 10 ноември 2025
Промоција на романот „Фобос“ од Соња Станковска

Вечерва, од 20 часот, во Бифе МКЦ од 20:00 ќе се одржи промоција на романот „Фобос“ од Соња Станковска. Романот е објавен како книга бр. 240 во едицијата ПРОаЗА на издавачката куќа „Или-Или“.

Настанот ќе го води уредникот Ненад Стевовиќ, а книгата пред присутните ќе ја претстави писателката Фросина Пармаковска.

Во романот „Фобос“ Соња Станковска нè води низ архитектурата на стравот, не само како чувство, туку како систем, глас, архетип и алгоритам. Структуриран како куќа со три „ката“ и составен од девет тематски раскази, романот претставува експериментален жанровски хибрид што комбинира фикција, алегорија, дигитална сатира, критичка теорија и филозофски рефлексии.

На првиот кат, стравот се појавува во својата заводлива форма , преку општествените очекувања, медиумските клишеа и културните стереотипи. Вториот кат е технолошки, каде стравот се автоматизира, станува код и дел од систем без емоција, но со моќ. На третиот кат, тој е тивок, интимен и длабоко човечки – впишан во нашите неуспеси, спомени и надежи.

„Фобос“ не е само роман, туку и концептуален простор во кој читателот се соочува со сопствените, колективните и културно моделираните стравови. Со храбра стилска постапка и содржински слоевит пристап, Станковска создава современ роман кој истовремено предизвикува и нуди рефлексија за тоа како живееме, што нè плаши и зошто.

За романот „Фобос“ писателката Фросина Пармаковска вели:

Романот „Фобос“ е уникатен пример на колажиран, нелинеарен и мошне комплексен хибриден текст кој умешно ги поставува едни од најзначајните прашања за човекот и за светот: каде бевме, каде сме и каде одиме. Исклучително креативно и храбро, ова четиво нуди цел спектар од приказни кои се суштински, егзистенцијални и актуелни, а истовремено бескрајно духовити и игриви. Да се влезе во светот на Фобос е како да се тргне на патување без безбедносен појас кое никако не знаете каде ќе ве одведе – иднината е само една од варијантите на минатото, а човекот има бескрајни можности да биде, да постои во еден од световите што ги има до недоглед или, пак, во сите нив, во некое алтернативно време.

Соња Станковска (1977, Охрид) е архитект и дизајнер, но во основа раскажувач на приказни, без разлика на медиумот што го користи. Гради светови од линии, простори и зборови. „Фобос“ е нејзина прва објавена книга.

