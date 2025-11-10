 Skip to main content
10.11.2025
Понеделник, 10 ноември 2025
Хаос во авиосообраќајот, во САД откажани повеќе од 1.500 летови

10.11.2025

Повеќе од 1.500 летови беа откажани во САД денеска, а над 1.200 беа одложени поради продолжениот делумен прекин на работата на федералната влада, што предизвикува хаос во авиосообраќајот четврти ден по ред.

Според податоците на веб-страницата за следење летови FlightAware, денеска се откажани над 1.550 летови, додека вчера биле откажани 2.950, а речиси 10.800 биле одложени – што е најтешкиот ден за американската авијација од почетокот на делумното запирање на работата на владата на 1 октомври.

Причините се намалени капацитети за контрола на летање и отсуства на персонал во федералните служби, што го нарушува нормалниот авио сообраќај во целата земја.

﻿