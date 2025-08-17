 Skip to main content
17.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 17 август 2025
Неделник

Приведени се 56 лица на антивладините протести во Србија

Балкан

17.08.2025

Freepik

За време на вчерашните антивладини протести Србија, биле приведени 56 лица, информираше денеска српското министерство за внатрешни работи (МВР).

Според информациите, вкупно 56 лица биле донесени во полициски станици, од кои 16 се приведени поради основано сомнение за сторено кривично дело – насилно однесување на спортски настан или јавен собир. Против уште 35 лица ќе бидат поднесени прекршочни пријави.

Во Белград се приведени 27 лица, а против 22 ќе следуваат прекршочни пријави. Во Ваљево, пак, полицијата донела 29 лица, од кои 15 се приведени, а против 13 ќе бидат поднесени пријави.

МВР соопшти дека шестмина полицајци се повредени при интервенциите, сите со полесни повреди.

Поврзани вести

Балкан  | 29.06.2025
Десетици приведени и повредени по синоќешниот протест во Белград
Балкан  | 28.06.2025
Се гледаме на Видовдан – Граѓани се собираат во центарот на Белград