Од денеска адвокатите во Србија штрајкуваат

Во Србија, од денес, 23 февруари, почна тридневна суспензија на работата на адвокатите, објави Адвокатската комора на Србија (AKS), тврдејќи дека суспензијата е гласана на 11 февруари на состанок на Управниот одбор, додека некои адвокати ја оспоруваат таа одлука и најавуваат дека нема да ја почитуваат.

Во одлуката објавена на веб-страницата на AKS од 11 февруари, Комората ги повика надлежните органи да преземат „мерки во рамките на нивната надлежност и да го спроведат усвоениот сет измени на судските закони“, под закана дека ќе ја суспендираат работата на адвокатите на територијата на Србија од 23 до 25 февруари, пренесува Танјуг.

Во образложението на одлуката, кое беше објавено на веб-страницата на АКС, се тврди дека стапувањето во сила на споменатите измени на законот претставува закана за основните човекови права и слободи на сите граѓани на Србија, како и дека е неприфатливо измените да бидат усвоени без јавна дискусија и учество на претставници на професијата.

Од друга страна, адвокатот Александар Цвејиќ за Танјуг истакнува дека Управниот одбор на АКС, кој донел одлука за прекин на работата, нема никаква способност во правна смисла, бидејќи мандатот на неговите членови е истечен, како и Собранието на АКС.

Цвејиќ објасни дека се избрани нови претставници (делегати во Собранието на АКС) од сите комори и членови на Управниот одбор, кои, сепак, не можат да ја преземат функцијата сè додека нивните мандати не бидат верификувани од страна на Собранието на старото свикување.

Тој смета дека одлуката за суспензија не обврзува никого, истакнувајќи дека ќе работи редовно и дека неколку лица го информирале дека ниту тие нема да ја почитуваат оспорената одлука.

Во оваа смисла, тој посочи дека нема никој што може да покрене постапка против адвокатот за кршење на оваа суспензија.

Осврнувајќи се на причината за суспензијата, Цвејиќ изјави дека усвоените измени на законот не се однесуваат на правната професија и дека повеќето адвокати кои ги напаѓаат законите не знаат за што се тие.

Тој потсети дека „Граѓаните на Србија кои се гонат имаат право да бидат судени во фер постапка и во разумен рок, согласно Уставот и Европската конвенција“.

Пакетот измени на судските закони стапија во сила на 7 февруари, а ги предложи претседателот на Комисијата за правда, државна администрација и локална самоуправа, Углеша Мрдиќ.

Според одлуката на АКС, за време на прекинот на работата, адвокатите треба да работат само во постапки во кои лицата се лишени од слобода, кои се водат против малолетници или во кои малолетниците имаат статус на повредени лица, кои се водат поради семејно насилство, во кои се одлучува за определување на привремени мерки и нивно спроведување, и да поднесуваат поднесоци и да преземаат дејствија поврзани со настанувањето на роковите на заклучување, согласно одлуката на АКС.