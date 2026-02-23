Перински: Стратешкото партнерство со САД останува врвен приоритет

Фејсбук профил на Златако Перински

Министерот за локална самоуправа Златко Перински оствари средба со вршителката на должноста амбасадор на Соединетите Американски Држави во земјава, Никол Варнс, на која била потврдена заедничката посветеност за натамошно унапредување на стратешкото партнерство меѓу двете држави.

Како што информира Перински преку социјалните мрежи, во разговорот биле презентирани клучните приоритети на министерството за наредниот период, со акцент на функционирањето на Ресурсниот центар како механизам за надминување на административните предизвици на локално ниво, поттикнување на меѓуопштинската соработка и обезбедување порамномерен регионален развој.

Соговорниците размениле мислења и за зајакнување на системите за интегритет на локално и национално ниво, области во кои институциите соработуваат со Националниот демократски институт преку проектот „Заедници со интегритет“.

На средбата накратко било разговарано и за работната посета на Перински на Вашингтон и за одржаните состаноци во рамки на агендата.

Перински оценил дека партнерството со САД претставува еден од клучните надворешнополитички приоритети и нагласил дека институциите остануваат посветени на негово понатамошно продлабочување.