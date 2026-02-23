 Skip to main content
23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Неделник

Осум возила учествувале во сообраќајка на автопатот Штип-Скопје

Хроника

23.02.2026

МИА

Во сообраќајната несреќа на автопатот Штип-Скопје, која се случи утринава учествувале осум возила, информираат од Министерството за внатрешни работи (МВР), .

-Денеска 23.02.2026, околу 07.00 часот во СВР Скопје е пријавено дека на автопатот Штип-Скопје после наплатна станица „Преод“ во насока кон Скопје се случила сообраќајна незгода помеѓу осум возила – соопштуваат од МВР.

Во соопштението се вели дека на местото на настанот излезени се полициски службеници од СВР Скопје, а колку лица се повредени во несреќата и за причините најавија дека ќе информираат во текот на денот.(МИА)

Поврзани вести

Свет  | 23.02.2026
Страотна несреќа во Непал, автобус падна во клисура – 18 патници загинаа, 28 се повредени
Хроника  | 20.02.2026
Трагедија: Загина младо момче додека работело на објект во Петровец
Хроника  | 18.02.2026
Тешко повредена жена: Излетала со автомобил и удрила во метална ограда
﻿