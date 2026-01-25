 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

ССМ најавува масовен протест за зголемување на платите на 28 јануари

Uncategorized

25.01.2026

Сојузот на синдикатите на Македонија најави масовен протест на 28 јануари во 17 часот во Скопје, со главно барање покачување на минималната плата на 600 евра. Протестот ќе започне пред Работничкиот дом и ќе продолжи пред Собранието, Стопанската комора и Владата. Претседателот на ССМ, Слободан Трендафилов, во отворено писмо до работниците истакнува дека протестот е егзистенцијална борба, а не прашање на избор.

,Овој протест не е за ‘ако имаш време ќе дојдеш’, туку за твојата плата, затоа што истата не стигнува од први до први. А кој да протестира за твојата плата ако не прво ти, па сите ние заедно“, наведува Трендафилов. Тој обвинува дека работниците се потценети и од работодавачите и од власта, при што едните профитираат од ниски плати, а другите ја користат економската несигурност за политичка контрола.

„На газдите им е важно со ниски плати да им го создавате капиталот, а на властите со ниски плати да ве владеат – сиромашен, но послушен народ“, се наведува во писмото. Според ССМ, над 200 илјади работници во државата земаат плата под 31.200 денари, што е под прагот на сиромаштија, додека функционерите добиваат значителни покачувања.

Поврзани вести

Македонија  | 22.01.2026
Клековски: Во март следува уште едно зголемување на платите во јавното здравство, кое ќе биде процентуално
Економија  | 20.11.2025
ССМ: Минималните месечни трошоци во ноември 65.173 денари
Економија  | 20.10.2025
Минималните трошоци на четиричлено семејство во октомври зголемени за околу 500 денари
﻿