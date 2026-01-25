Пораката „Ве сакам сите“ и по толку години одекнува низ Крушево, денес нè потсети дека Тоше не е само дел од македонската историја, туку и дел од секое срце

Спомен куќа „Тодор Проески“

Спомен-куќата на Тодор Проески во Крушево денеска беше центарот на емоциите, спомените и музиката. Со неговите песни, со посета на неговото вечно почивалиште на Гумење, со промоција на книга за Тоше, се одбележа 45-тиот роденден на македонската и балканска голема музичка ѕвезда, Тоше Проески.

Иако прерано нè напушти, настанот уште еднаш потврди дека неговиот лик, неговата хуманост и вонсериски талент остануваат трајна вредност која продолжува да обединува, вели директорот на спомен домот Зоран Николоски.

Годинашново чествување помина во знакот на младоста. На сцената во Спомен-куќата, звуците на безвременските хитови на Тоше ги донесоа млади и талентирани музички имиња, меѓу кои сограѓанките на Тоше, Ребека и Леона Јанкоска, Кирана Иваноска, Дорис Димовска, Марија Алинчанец, Јана Мрческа.

Во спомен-домот на Гумење беше промовирана и книгата „Душа остана“ од Бојан Тодоровски од Битола.