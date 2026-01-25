Кавадарчанка со 2,61 промили алкохол го нападнала сопругот со остар предмет

Фрипик

Триесетгодишна жена од Кавадарци била приведена утринава откако со остар предмет му нанела повреди на својот 43-годишен сопруг, соопштија од СВР – Велес.

Инцидентот се случил во семејниот дом по вербална расправија. Полициските службеници интервенирале околу 6:30 часот, при што предметот со кој било извршено делото бил пронајден и одземен.

При контролата, кај жената биле измерени 2,61 промили алкохол во крвта. Таа била задржана во полициска станица, а за случајот бил известен јавен обвинител. По целосно документирање, против неа ќе следува соодветен поднесок.