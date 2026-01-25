 Skip to main content
25.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 25 јануари 2026
Неделник

Кавадарчанка со 2,61 промили алкохол го нападнала сопругот со остар предмет

Хроника

25.01.2026

Фрипик

Триесетгодишна жена од Кавадарци била приведена утринава откако со остар предмет му нанела повреди на својот 43-годишен сопруг, соопштија од СВР – Велес.

Инцидентот се случил во семејниот дом по вербална расправија. Полициските службеници интервенирале околу 6:30 часот, при што предметот со кој било извршено делото бил пронајден и одземен.

При контролата, кај жената биле измерени 2,61 промили алкохол во крвта. Таа била задржана во полициска станица, а за случајот бил известен јавен обвинител. По целосно документирање, против неа ќе следува соодветен поднесок.

Поврзани вести

Хроника  | 05.01.2026
Апсење во Кичево, едно лице избодено со нож
Свет  | 26.12.2025
Три жени избодени во метро во Париз, ​​уапсен осомничен со потекло од Мали
Свет  | 26.12.2025
Напаѓач истурил хлор врз работници во Јапонија па почнал да ги боде сео нож, најмалку 15 повредени
﻿