Уште работи: Кога слушнал дека ќе оди во ЛА, Лука го скршил телефонот

Паузата од крајот на регуларниот дел до плејофот Лука Дончиќ ја искористи да даде интервју на Малика Ендрјус од ESPN, а во разговорот кога новинарката го праша Дончиќ за трејдот во Лос Анџелес, менаџерката на Лука се појави со скршен мобилен телефон.

Интересно е што Дончиќ се уште го користи истиот мобилен телефон иако е целосно уништен.

На прашањето дали Малика сè уште го користи, Лука одговори на вистински балкански начин.

Сè уште функционира“, рече Дончиќ низ насмевка.

For this first time since being traded, Luka Doncic sits down for a wide-ranging one-on-one interview. And he brought a souvenir with him from the moment he found out.



I appreciate Luka’s candor, vulnerability, and trusting us to really open up. Catch our full conversation on… pic.twitter.com/CJ65pGPpE0