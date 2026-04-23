23.04.2026
Четврток, 23 април 2026
Газдата на Шахтјор купи апартман во Монте Карло за 441 милиони евра, први соседи му се Лепа Брена и Мадона

23.04.2026

Милијардерот Ринат Ахметов, најбогатиот човек во Украина и газда на Шахтјор купи огромен, петкатен луксузен стан во најпрестижниот нов комплекс во Монако за неверојатни 471 милион евра (554 милиони долари), што го прави едно од најголемите поединечни купувања на имот во историјата. Први соседи му се Лепа Брена и Мадона.

Имотот со 21 соба и поглед на море, купен од неговата холдинг компанија, се наоѓа во областа Маретера на кнежевството. Новата зона, изградена на вештачки наполнето земјиште, беше инаугурирана од принцот Алберт II во 2024 година и привлече ултра богати инвеститори од целиот свет.

Сместен во главната зграда „Ле Ренцо“, станот се простира на приближно 2.500 квадратни метри (27.000 квадратни стапки), без балкони и тераси со поглед на Средоземното Море. Исто така, има приватен базен, џакузи и најмалку осум паркинг места.

