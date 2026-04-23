Дали македонските граѓани летово ќе бидат ослободени од малтретирање на грчката граница , како Британците и најверојатно Србите?

Македонските туристи да бидат изземени од Системот за влез и излез од Европската унија (ЕУ) при влез во Грција, а кој предвидува земање на отисоци од прсти и скенирање на лицето на секој патник од трета земја кој влегува во Шенген зоната. Ова барање до грчкото Министерство за туризам го упатила Туристичко-угостителската комора на Македонија, која преку допис, побарала македонските туристи за време на летниот период да бидат изземени од биометриската контрола.

Ослободување веќе добија Британците, а најверојатно и Србитте.