Секс наместо спортување: Пет пози кои ја подобруваат физичката кондиција подобро од теретана

Ако вашиот зафатен распоред не ви дозволува редовно да вежбате, не грижете се. Ситуацијата секогаш може да се поправи со користење неколку едноставни трикови кои ја комбинираат работата со задоволството – имено, сексот и вежбањето. Покрај тоа, ваквите практики ќе ви помогнат да го зачините вашиот сексуален живот, што вашиот партнер сигурно ќе го цени.

„Космополитан“ нуди пет практични совети за тоа како да ја подобрите вашата физичка кондиција без редовно одење во теретана.

1. Наведнато куче

Оваа положба потсетува на класичниот „кучешки стил“, но има една значајна разлика: обидете се да не ги свиткате нозете за време на сексот. Ова ќе олесни подлабока пенетрација и ќе обезбеди одлична вежба. Не обидувајте се да ги држите нозете исправени цело време; ова ќе предизвика непријатност само првите неколку пати. Сепак, со текот на времето, со постојана практика, сигурно ќе забележите колку вашите нозе и грб станале посилни.

Фото: Космополитан

Бонус: Зајакнување на нозете, рацете и горниот дел од грбот.

2. Мост на љубовта

Легнете на грб, свиткајте ги колената и подигнете ги колковите доволно за да му дозволите на вашиот партнер, позициониран меѓу вашите нозе, удобно да навлезе во вашата вагина. Предноста на оваа положба е што пенисот го стимулира суперчувствителниот горен дел од вагината, што сигурно ќе ви обезбеди нови сензации.

Фото: Космополитан

Совет: Обидете се да се усогласите со ритамот на вашиот партнер и периодично стискајте ги и олабавувајте ги нозете, буквално обвиткувајќи ги со вашето тело. Со редовна практика, ќе го добиете бонус од силен долен дел од грбот.

3. 50 нијанси на Вињаса јога

Ако сè уште не сте запознаени со јогата и нејзините основни позиции, треба да ја погледнете третата поза на оваа листа. Легнете на грб и спојте ги стапалата заедно, обидувајќи се да ги раширите бутовите што е можно пошироко.

Фото: Космополитан

За позачинето искуство, дозволете му на вашиот партнер да ви ги врзе зглобовите – ова ќе ве остави целосно на негова милост и немилост и не само што ќе ви обезбеди сексуално задоволство, туку и значително ќе ги зајакне вашите внатрешни бутови.

4. Позиција плуг

Легнете на грб со нозете испружени зад главата. Вашиот партнер треба да клекне блиску до вашите рамена и да ве пенетрира од многу необичен агол.

Фото: Космополитан

Важно: Предупредете го вашиот партнер да се однесува внимателно со вас, бидејќи нетренираните грб и врат може да предизвикаат повреда. Со редовно практикување на оваа положба, ќе забележите дека грбот и вратот ви стануваат посилни, што сигурно ќе го подобри квалитетот не само на сексот, туку и на вашиот живот воопшто.

5. Молња на љубовта

Оваа поза бара напор и од вас и од вашиот партнер. Побарајте од него да ги стисне нозете така што стапалата ќе му бидат под задникот. Оттаму, сè зависи од вас и вашата креативност. Пред пенетрацијата, одвојте време нежно да го стиснете пенисот меѓу вашите гради и дозволете му да ужива во чувството. Потоа, самоуверено „качете се“ на него и почнете да ги тренирате вагината и… глуждовите.е совети, зајакнете го вашето тело и уживајте во него!