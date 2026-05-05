 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Пехарот во Еврoпскиот куп ќе се додели во Охрид

Ракомет

05.05.2026

 Победничкиот пехар во ЕХФ Европскиот куп ќе биде доделен во Охрид, по завршувањето на вториот финален натпревар од ова натпреварување меѓу Охрид и Татабања. На денешното извлекување во Виена беше одредено првиот натпревар да се игра во Унгарија на теренот на Татабања, а реваншот во Охрид во СЦ „Билјанини извори“.

Термини за одигрување на натпреварите се деновите од викендот 23/24.мај (прв натпревар) и 30/31.мај (реванш).

Точните датуми и саатницата ќе бидат одредени во следните денови.

Актуелен победник во ова натпреварување е македонскиот тим Алкалоид

Поврзани вести

Ракомет  | 04.05.2026
Во РК Охрид доаѓа засилување од ПСЖ
Ракомет  | 01.05.2026
РК Охрид утре игра за историја
Ракомет  | 26.04.2026
Охрид е на чекор да го повтори успехот на Алкалоид, има само гол негатива пред реваншот