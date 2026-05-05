Kаков меч во Ливерпул: Гледавте ли Евертон-Манчестер Сити?

Екипата на Манчестер Сити во драматична завршница избори нерешен резултат синоќа на гостувањето кај Евертон (3:3) во последниот дуел од 35.коло од Премиер лигата.

Прес конференцијата менаџерот на Манчестер Сити, Пеп Гвардиола ја почна со изјавата:

– Па, подобро е бодот отколку без бод. И ќе беше подобро да го добиеме натпреварот, бидејќи ни требаа бодовите. Значи, многу работи се случија во натпреварот. Мислам дека, со оглед на тежината на противникот и неверојатно, неверојатно агресивниот начин на кој играа, бевме со многу смиреност. Првото полувреме беше исклучително. А потоа, во второто (полувреме) тие го засилија темпото. Игравме добро, но можеби не со намерата што ја имавме во првото полувреме.

Тој се осврна и на распоредот до крајот на првенството.

– Пораката (до моите играчи) е иста како и претходно. Ни останаа пет натпревари. Победувајте ги натпреварите. Значи, тоа е пораката и ние играме за тоа. Иако е тешко од многу, многу причини.

До крајот на Премиер лигата второпласираниот Манчестер Сити има да одигра четири натпревари: Брентфорд, Кристал Палас, Бурнемут и Астон Вила, еден повеќе од лидерот Арсенал, но има и пет бодови помалку од лидерот Арсенал.