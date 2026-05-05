 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

НУБ „Св. Климент Охридски-Скопје“ организира свечено одбележување на Денот на македонскиот јазик

Култура

05.05.2026

Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски-Скопје“ организира свечено одбележување на 5 мај – Денот на македонскиот јазик, со цел афирмација и промоција на македонскиот јазик и писмо.

Настанот ќе се одржи денес со почеток во 12 часот, а ќе опфати поздравни обраќања од директорот Јовица Никчевски и д-р Ганка Цветанова, претседател на Советот за култура, како и пригодна порака од д-р Гоце Цветановски.

Во рамки на одбележувањето ќе биде поставена и изложба на уникатни изданија од фондот на НУБ, преку која посетителите ќе имаат можност да се запознаат со значајни дела од македонското книжевно и јазично наследство.

Настанот е отворен за јавноста и претставува можност за заедничко чествување на македонскиот јазик како темел на националниот идентитет и култура.

Поврзани вести

Култура  | 05.05.2026
Јаневска: Чувањето на јазичното наследство е долг на сите нас
Култура  | 05.05.2026
Љутков: Македонскиот јазик е жив израз на нашето постоење, историја и духовност, кој се пренесува низ генерациите и ја отсликува силата и истрајноста на народот
Македонија  | 05.05.2026
ВМРО-ДПМНЕ со честитка за 5 Мај: Македонскиот јазик е аманет кој сме должни да го чуваме