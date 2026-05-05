 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Јаневска: Чувањето на јазичното наследство е долг на сите нас

Култура

05.05.2026

Министерство за образование и наука

Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, по повод 5 Мај – Денот на македонскиот јазик, порача дека македонскиот јазик претставува едно од најголемите национални богатства и темел на македонскиот идентитет.

Таа потсети дека на 5 мај 1945 година е озаконета азбуката на македонскиот јазик врз принципот „еден глас – една буква“, нагласувајќи дека македонската писменост се надоврзува на богата претходна традиција и на живиот говор што се пренесувал низ генерации.

„Чувањето на јазичното наследство е долг на сите нас, тоа не е само институционална обврска, туку и лична одговорност“, истакна Јаневска.

Според неа, Министерството за образование и наука обезбедува институционална грижа за македонскиот јазик преку наставните програми, учебниците, научните истражувања и културните политики, како и преку стипендии за студии по македонски јазик и книжевност.

Поврзани вести

Култура  | 05.05.2026
Љутков: Македонскиот јазик е жив израз на нашето постоење, историја и духовност, кој се пренесува низ генерациите и ја отсликува силата и истрајноста на народот
Македонија  | 05.05.2026
ВМРО-ДПМНЕ со честитка за 5 Мај: Македонскиот јазик е аманет кој сме должни да го чуваме
Македонија  | 27.04.2026
Јаневска за врсничкото насилство: Институциите може да прават се како што треба, но без помош од родителите нема успех