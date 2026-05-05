ВМРО-ДПМНЕ со честитка за 5 Мај: Македонскиот јазик е аманет кој сме должни да го чуваме

По повод 5 Мај – Денот на македонскиот јазик, политичката партија ВМРО-ДПМНЕ упати честитка до граѓаните, потенцирајќи ја важноста на јазикот како темел на националниот идентитет, културата и државноста. Од партијата нагласуваат дека јазикот е жив доказ за постоењето на македонскиот народ.

„Македонскиот јазик е темел на нашиот национален идентитет, нашата култура, историја и државност. Тој е јазикот на нашите предци, јазикот на нашата борба, нашата песна, нашата мисла и нашето постоење.

На овој ден се потсетуваме дека македонскиот јазик е аманет што сме должни да го чуваме, негуваме и пренесуваме на идните генерации.

Во време кога се соочуваме со обиди за оспорување и негирање на македонската посебност, нашата должност е уште погласно и поцврсто да застанеме во одбрана на македонскиот јазик. Никој нема право да ни го одземе она што е наше, она што е дел од нашиот корен и од нашата историја.

ВМРО-ДПМНЕ останува силно посветена на заштитата и афирмацијата на македонскиот јазик, дома и пред светот. Ќе продолжиме да се бориме против секој притисок, секое негирање и секој обид за обезличување на македонскиот народ и неговиот јазик.

Македонскиот јазик бил, е и ќе остане жив доказ за нашето постоење. Тој е нашата гордост, нашата обврска и нашата иднина.

Нека ни е честит 5 Мај – Денот на македонскиот јазик!“, стои во честитката од ВМРО-ДПМНЕ.